So überträgt man seine Daten vom alten auf das neue Handy

Es soll ja Leute geben, die sich gern stundenlang mit dem Einrichten eines neuen Smartphones beschäftigen. Eigentlich sollte man meinen, inzwischen geht das sehr einfach. Wechselt man aber die Marke, etwa von Samsung zu Xiaomi oder Huawei oder vom iPhone zu einem Android-Gerät, wird es schon komplizierter. Wir haben ein paar Tipps, wie es trotzdem (möglichst) einfach gelingt.

Wechseln zur gleichen Marke

Das Einfachste zuerst: Wer innerhalb einer Marke bleibt, bekommt oft Hilfsmittel der Hersteller an die Hand, um den Umzug aufs neue Gerät so bequem wie möglich zu gestalten. Hier gibt es Tools von Samsung, Sony, LG, HTC, OnePlus und Huawei. Xiaomi hat den Mi Mover neuerdings direkt in den Smartphone-Einstellungen integriert, der ein schnelles Übersiedeln möglich macht. Auch bei Samsung kann die Datenübertragung direkt beim Einrichten genutzt werden.

Auch wer innerhalb der iPhone-Familie bleibt, hat es leicht. Die Schnellstart-Funktion ermöglicht es, alle Daten kabellos vom alten zum neuen Gerät zu übertragen. Dafür muss man das neue Gerät einschalten und an das alte Gerät halten. Dann loggt man sich mit der Apple-ID ein und folgt den Anweisungen auf dem Smartphone. Sind beide Geräte verbunden, werden die Inhalte einfach übertragen.