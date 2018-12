So wechselt man zwischen Android und iOS

Auch wenn die Smartphone- und Tablet-Betriebssysteme Android und iOS in der Regel eine sehr treue Nutzerschaft haben, passiert es doch ab und an, dass sich ein wechselwilliger Anwender findet. Für Tech-Fans kann es auch durchaus spannend sein, einen Blick in das Paralleluniversum zu werfen, um zu sehen, was die andere Seite anders oder vielleicht sogar besser macht. Dank Cloud gestaltet sich der Wechsel in der Regel einfach und unkompliziert. Wir beschreiben wie:

Von iOS zu Android wechseln

Datenübertragung

Wer von einem iPhone zu einem Android-Handy wechselt, dem steht ein mächtiges Werkzeug zur Seite, nämlich Google Drive. Das Tool erlaubt es, so ziemlich alle wichtigen Inhalte vom iOS-Gerät in der Cloud zu speichern, um sie dann bequem wieder aufs iPhone oder iPad herunterzuladen. Dabei geht man wie folgt vor:

Die Google-Drive-App für iOS herunterladen.

herunterladen. In der App entweder mit seinem bestehenden Google-Konto einloggen, oder ein neues Konto erstellen .

. Anschließend muss man über das Symbol “Einstellungen” den Punkt “Sichern” auswählen.

Nun kann man aussuchen, was gesichert werden soll. Kontakte werden standardmäßig zu Google Contacts hochgeladen, Kalender-Events werden in den Google Kalender Geladen, Fotos und Videos werden in Google Photos gesichert.

hochgeladen, Kalender-Events werden in den Geladen, Fotos und Videos werden in gesichert. Hat man alles ausgewählt, kann man das Backup starten. Hier sollte man beachten, dass das Hochladen bei einer entsprechend großen Datenmenge einige Stunden dauern kann.

Ist alles hochgeladen, muss man auf seinem Android-Gerät nur die entsprechenden Anwendungen wie Kontakte, Kalender oder Photos öffnen, um Zugriff darauf zu haben.

Von iMessage abmelden

Wenn man von einem iPhone zu einem Android-Gerät wechselt, kann es sein, dass Kontakte immer noch versuchen, einem iMessages zu schreiben, die dann im schlimmsten Fall nicht ankommen. Aus diesem Grund sollte man - wenn man dem Apfel komplett den Rücken kehrt, sich von iMessage abmelden. Tun kann man das einfach hier, dazu muss man nur seine Telefonnummer eintippen.

Die besten Standard-Apps

E-Mail: Für E-Mails unter Android führt wohl kein Weg an Gmail vorbei. Die App erlaubt es auch, andere Accounts via POP oder IMAP einzubinden.

SMS: Die recht junge App Messages erlaubt es nicht nur, die SMS mti der Cloud zu synchronisieren, sondern sie auch wahlweise über ein Web-Interface am PC zu tippen.

Messaging: Ein iMessage-Pendant gibt es bei Google nicht, man muss also auf Drittanbieter wie etwa WhatsApp oder Signal zurückgreifen.

Browser: Neben Googles Chrome kann man unter Android auch auf das allseits bekannte Firefox oder auch auf Opera oder Edge zurückgreifen. Safari gibt es für Android nicht.

Musikstreaming: Apple-Music-Nutzer müssen auch unter Android nicht auf ihren Streaming-Dienst verzichten, eine entsprechende App wird angeboten. Daneben gibt es natürlich auch noch Googles YouTube Music, Spotify oder Deezer.