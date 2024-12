Amazon bringt "Same-Day-Lieferung" nach Österreich

Die Lieferung am selben Tag ist für Prime-Mitglieder und derzeit nur im eingeschränkten Testbetrieb möglich.

"Heute bis 22:00", ist bei ausgewählten Produkten in den Lieferoptionen zu lesen. Der Online-Händler bringt die " Same-Day-Lieferung " nun also auch nach Österreich. Derzeit läuft dazu ein Pilotprojekt, wie Amazon gegenüber der futurezone bestätigt hat.

Dieser Tage herrscht Hochbetrieb auf amazon.de. Das bedeutet auch ein immenses Arbeitsaufkommen entlang der gesamten Logistikkette . Dennoch wird seit einiger Zeit so manchen Amazon-Usern in Österreich eine neue Lieferoption angezeigt.

Testbetrieb in Wien und Umgebung

"Aktuell testen wir die Gratis Same-Day-Lieferung für Prime-Mitglieder in Wien und Umgebung", heißt es in einem Statement. Wie weit "Wien Umgebung" reicht, welche Produkte am selben Tag geliefert werden können und bis wann man dafür eine Bestellung abgeben muss, wollte Amazon nicht verraten.

Wie ein schneller futurezone-Test gezeigt hat, ist es notwendig, am Vormittag einen Artikel zu bestellen, wenn er noch am selben Tag zugestellt werden soll. Für eine Bestellung am Nachmittag war keine "Same-Day-Lieferungen" mehr möglich.

Kostenlos ab 20 Euro

Kostenlos ist diese Lieferoption für Prime-Mitglieder ab einem Bestellwert von 20 Euro. Unter diesem Mindestbestellwert werden auch für Prime-Mitglieder 4,99 Euro Liefergebühren fällig. Wer keine Prime-Mitgliedschaft hat, kann eine solche testweise ausprobieren. Regulär kostet das Abo 8,99 Euro im Monat.

Es wird sich zeigen, ob Amazon den Testbetrieb ausbaut oder in den Regelbetrieb übernimmt. Ebenso wird sich erst zeigen, ob die "Same-Day Lieferungen" künftig auch in anderen Regionen angeboten werden.