EU erzwingt Änderung: Google-Maps-Nutzer massiv genervt

Habt ihr euch auch schon gefragt, was in den vergangenen Tagen mit der Google-Suche los ist? Ist euch eventuell auch aufgefallen, dass die Darstellung von Google Maps in den Suchergebnissen nicht mehr das macht, was man eigentlich gewöhnt ist? - Ja? Ihr seid nicht allein.

Google hat nämlich die Google-Suche umgestellt - bzw. umstellen müssen. Die verschärfte Gesetzgebung der EU verlangt dies. Die Union will damit die Marktmacht der großen Tech-Konzerne brechen und erhofft sich eine größere Vielfalt im digitalen Raum.

Ob dieses Ziel mit den erzwungenen Änderungen erreicht wird, wird sich erst zeigen. Vorerst sind zahlreiche Google-Nutzer*innen in den EU-Ländern jedenfalls massiv genervt, weil sich für sie - ihrer Meinung nach - die Suchergebnisse verschlechtert haben und die Handhabung der Google-Suche nicht mehr so intuitiv ist.

➤ Mehr lesen: Google Maps bekommt extrem praktisches Navigations-Feature