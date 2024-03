iOS 17.4 ist da: Ein neues iPhone-Zeitalter beginnt

Zu finden ist das Update unter "Einstellungen", dann "Allgemein" und weiter zu "Softwareupdate". Für Installation sollte man zwischen 20 und 30 Minuten einplanen. In dieser Zeit kann das iPhone nicht verwendet werden. Vor dem Einspielen eines Updates ist es immer ratsam, ein umfassendes Backup anzulegen.

Nun ist es soweit: Der Stichtag für das Inkrafttreten der schärferen EU-Gesetze (Digital Markets Act) für Technologieriesen ist da und gleichzeitig auch das lange erwartete Update für iPhones. Mit iOS 17.4 setzt Apple die erzwungenen Änderungen für Nutzer*innen in Europa um.

Der Fortnite-Entwickler Epic Games und Setapp von MacPaw werden eine der ersten alternativen Marktplätze für iPhones werden. Setapp bietet unter anderem sorgfältig kuratierte Productivity-Apps an, der Zugang zum App-Store wird allerdings 9,99 Dollar pro Monat kosten.

Erstmals in der Geschichte der iPhones lässt Apple zu, dass Anwendungen über externe App-Stores installiert werden können. Ein Standardmarktplatz kann in den Einstellungen festgelegt werden. Diese Neuerung gilt vorerst aber nur für iPhones und nicht für iPads.

Wer auf einem iPhone einen mobilen Bezahldienst nutzen möchte, kam bislang an Apple Pay nicht vorbei. Apple hat nämlich keine konkurrierenden Bezahldienste auf den NFC-Chip des iPhones zugreifen lassen.

Diese Beschränkungen werden mit dem Update auf iOS 17.4 ebenso aufgehoben. Diese Öffnung könnte frischen Wind in den Browser-Markt auf iPhones bringen. Es wird erwartet, dass zahlreiche neue Funktionen für die iOS-Browser durch diesen Schritt ermöglicht werden.

Beispielsweise können nun Banken ihre hauseigenen kontaktlosen Bezahllösungen auf den Apple-Handys anbieten und sind nicht länger auf Apple Pay angewiesen. Angeblich haltet sich das Interesse heimischer Banken ihre eigenen Bezahl-Apps für das iPhone anzubieten aber in Grenzen.

Darüber hinaus bringt iOS 17.4 neue Detailinformationen über den Gesundheitszustand des Akkus. So wird etwa ausgewiesen, wie viele Ladezyklen der Akku auf dem Kasten hat. Außerdem wird angezeigt, wann die Batterie produziert und erstmals in Betrieb genommen wurde. Diese Infos werden jedoch nur auf den neuen iPhone-15-Modellen angezeigt.

Heftige Kritik an der Umsetzung

Wie Apple das Regelwerk für externe Marktplätze umgesetzt hat, sorgt allerdings für heftige Kritik. Das Vorhaben sei eine "totale Farce" und müsse von der EU-Kommission abgelehnt werden, wetterte etwa Spotify-Chef Daniel Ek. Besonders sauer stößt ihm die neue jährliche App-Gebühr von 50 Euro-Cent auf: "Das ist Erpressung."

Diese so genannte "Kern-Technologie-Gebühr" wird auch fällig, wenn die Apps über externe App-Stores auf die iPhones geladen werden. Spotify betonte, dass man mit einer Basis von rund 100 Millionen Nutzern auf Apple-Geräten in der EU kräftig zur Kasse gebeten werde. Man werde die Abgabe auch für Leute zahlen müssen, die den Dienst gar nicht nutzten, sondern die App nur auf ihren iPhones hätten.

Apple lässt den Entwickler*innen auch frei, im App Store zu den bisherigen App-Konditionen zu bleiben. Spotify kritisierte, der iPhone-Konzern habe sich eine für Entwickler*innen nicht annehmbare Alternative ausgedacht, damit diese lieber im alten System blieben.

Apple konterte in einer Reaktion auf die Kritik von Spotify unter anderem, dass mit den neuen Regeln 99 Prozent der Entwickler*innen genauso viel wie bisher oder weniger an den Konzern bezahlen müssten.

Sicherheit externer Apps

Um zu verhindern, dass über diese alternativen App-Stores schädliche Software auf iPhones eingeschleust wird, setzt Apple auf das sogenannten Notarisierungsmodell, das bereits auf macOS zum Einsatz kommt.

Dabei müssen alle Apps von den Entwickler*innen mit einem Apple-Zertifikat signiert werden. Apps müssen außerdem bei Apple eingereicht werden. Nach einer automatisierten Malware-Prüfung und einer manuellen Kontrolle werden die Apps dann zugelassen.

Auf Inhalte will Apple nicht prüfen. Das würde beispielsweise bedeuteten, dass Emulatoren oder Porno-Apps über die externen Marktplätze angeboten werden können. Die Kindersicherung wird also voraussichtlich in extern geladenen Apps nicht funktionieren.

Anwendungen aus diesen App-Stores unterliegen aber den üblichen Sicherheitsstandards, sodass Zugriff auf Kamera oder Standort erst manuell von den Nutzer*innen freigegeben werden muss. Auch die Einwilligung oder Ablehnung des Trackings soll bei diesen Apps greifen.