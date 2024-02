iMessage wird massiv überarbeitet

Am Mittwoch verkündete Apple, dass die Quantenverschlüsselung PQ3 zur App hinzugefügt wird - zusätzlich zur bereits bestehenden End-to-End-Verschlüsselung. Die Verschlüsselung soll mit der Veröffentlichung von iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4 und watchOS 10.4 in Kraft treten.

Drohend, aber nicht dringend

Eine drohende Gefahr für asymmetrische Verschlüsselungsformen sind Quantencomputer, die zumindest in der Theorie solche Sicherheitsvorkehrungen in kurzer Zeit knacken können. Über Details dazu hat die futurezone bereits einmal mit der Grazer Verschlüsselungsexpert*in Maria Eichlseder geredet. Das Interview findet ihr hier:

Um es kurz zu machen: Quantencomputer sind bislang bei Weitem nicht so weit, um die gängigen Verschlüsselungsverfahren in annehmbarer Zeit zu knacken. Es wird allerdings geschätzt, dass ein Quantencomputer mit 20 Millionen Qubits in der Lage sein soll, einen heute gängigen 2.048-Bit RSA-Sicherheitsschlüssel innerhalb von 8 Stunden zu knacken. Der stärkste Quantenprozessor der Welt besitzt bislang 433 Qubits (die futurezone hat berichtet), noch heuer soll ein Prototyp mit mehr als 1.000 Qubits vorgestellt werden.

iCloud nicht vergessen

Bis Quantencomputer mit mehreren Millionen Qubits hergestellt werden, dürfte es also noch eine Weile dauern. Bis sie für kriminelle Machenschaften eingesetzt werden, noch länger. Eine bereits bestehende Schwachstelle von iMessage wird dadurch allerdings nicht gelöst. iMessage sichert Nachrichten in der iCloud zwar end-to-end-verschlüsselt, das Backup enthält allerdings eine Kopie des Sicherheitsschlüssels. Fällt das Backup in fremde Hände oder wird etwa polizeilich beschlagnahmt, können die Nachrichten ohne Probleme gelesen werden. Es empfiehlt sich also, den erweiterten Datenschutz für iCloud zu aktivieren.