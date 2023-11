Apple gibt endlich nach: RCS kommt für das iPhone

Android setzt seit 4 Jahren auf RCS

Googles Android unterstützt bereits seit Juni 2019 RCS. Seit einer Weile ist Google Messages die Standard-App für Nachrichten auf Android-Geräten. Während früher nur SMS/MMS verschickt werden konnten, ist diese seit der RCS-Unterstützung im Grunde wie eine Messaging-App.

Apple nutzt seit jeher bei iMessage sein eigenes Format. Schickt man Nachrichten an Android-User*innen, sind diese SMS. Dasselbe gilt auch umgekehrt, wenn von Google Message eine iPhone-User*in angeschrieben wird, da iMessage eben kein RCS unterstützt.

Die grünen Sprechblasen

Das sorgte jahrelang für Frust bei Nutzer*innen auf beiden Seiten. Wenn in einem iMessage-Gruppenchat eine Android-User*in hinzukommt, wird der für alle auf SMS umgestellt und die üblichen Features deaktiviert. In sozialen Netzwerken berichteten User*innen, dass sie deshalb beleidigt wurden, weil sie sich kein iPhone leisten können und schließlich aus den Gruppen gemoppt wurden.

In iMessage werden die Sprechblasen von Android-User*innen als Grün angezeigt, die von iOS-Nutzer*innen als Blau. Die grünen Sprechblasen wurden deshalb zum Sinnbild des Problems, dass Apple kein RCS unterstützt. Unter anderem kommt das im Drake-Song „First Person Shooter“ vor: „She call my number, leave her hangin', she got dry cleaned. She got an Android, her messages is lime green“. Mit „Texts Go Green” hat Drake sogar einen Song, der nach den grünen Sprechblasen benannt ist.