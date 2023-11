Nothing bringt iMessage auf Android-Phones

Nothing Chats bringt iMessages auf Android Phones und startet für das Nothing (2) am Freitag in der EU, Großbritannien USA und Kanada

15.11.2023

Der Smartphone-Hersteller Nothing sorgt mit einer Ankündigung für Aufsehen.

Smartphone Hersteller Nothing will eine der größten Barrieren zwischen Android- und Apple-Smartphones entfernen: den fehlenden Austausch von iMessages. Apple schottet sein Nachrichtensystem bekanntlich vor anderen Handys ab. Standardmäßig können nur Apple-Nutzer*innen miteinander über iMessage chatten. Nothing will das nun ändern. Über die App Nothing Chats sollen auch Besitzer*innen der Android-Phones via iMessage kommunizieren können. Das Unternehmen greift dabei auf den externen Dienst Sunbird zurück, der das Feature für sie umsetzt.

Wie das System funktioniert Eine offizielle Unterstützung von oder Kooperation mit Apple gibt es freilich nicht. Nothing und Sunbird tricksen das System relativ simpel aus. Wie YouTuber Marques Brownlee in einem Vido zu dem Service ausführt, wird das ganze über Mac Minis in Rechenzentren realisiert, auf denen der jeweilige Nutzer eingeloggt wird. Die iMessages werden dann über diese Geräte geleitet. Die Mac Minis stehen - je nach Standort der Anwender*innen - entweder in den USA oder der EU. Verfügbar ist das Service ab Freitag, den 17. November für Nutzer*innen in der EU, Großbritannien, USA und Kanada. Notwendig, um die App zu nutzen, ist ein Phone (2). ➤ Mehr lesen: Nothing Phone (2) im Test: Ein blinkendes Möchtegern-Flaggschiff