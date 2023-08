Nothing kündigt günstigere Untermarke an: So soll sie heißen

Gerade erst hat das Handy-Start-up Nothing sein 2. Smartphone auf den Markt gebracht, nun folgt eine Tochtermarke. " CMF by Nothing " soll diese heißen, teilte Nothing-CEO Carl Pei in einem YouTube-Video mit ( ab 8:43 Min ). Ziel der neuen Marke sei es, gut designte Produkte für alle zugänglich zu machen.

Das Logo von CMF ähnelt dabei stark dem Design von Nothing und das dürfte auch kein Zufall sein. Wie Pei erklärt, sollen die Ziele der beiden Marken ähnlich sein: Design- und nutzerorientierte Produkte auf den Markt zu bringen. Etwas Ähnliches hatte Pei bereits bei OnePlus mit der Submarke Nord versucht.

Smartwatch und Earbuds kommen noch dieses Jahr

Während man bei Nothing weiterhin auf innovativere und kreativere Designansätze im Premium-Sektor setzen will (das Nothing (2) gibt es ab 704,84 Euro bei Amazon), setzt man bei CMF vor allem auf niedrige Preise. Die Designs sollen "zeitlos" und zurückhaltender ("clean") sein. Dazu wird im Video ein sogenanntes Moodboard eingeblendet, das graue Betonstiegen, weiße Wellen und Wendeltreppen in knalligem Orange zeigt.

Die ersten beiden Produkte unter der Marke CMF sollen bereits heuer auf den Markt kommen: eine Smartwatch und Earbuds. Nothing hat mit Ear (2) und Ear (Stick) bereits 2 Kopfhörer auf dem Markt (Ear (2) bei Amazon um 149,81 Euro, Ear (Stick) bei Amazon um 80,88 Euro). Weitere Infos zu den neuen Produkten will das Unternehmen in den kommenden Monaten veröffentlichen.