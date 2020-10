OnePlus Nord im Test: Eine Klasse für sich

Mittelklasse-Preis, Highend-Ausstattung

Sieht man sich die technischen Spezifikationen des OnePlus Nord an, entdeckt man nur wenige Unterschiede zu wesentlich teureren Spitzengeräten. Die Daten allein, sagen allerdings manchmal nur sehr wenig darüber aus, ob das Gerät im Alltag auch die Versprechen halten kann.

Der erste Eindruck enttäuscht nicht: Das OnePlus Nord fühlt sich richtig hochwertig an. Zwar wird das Gerät von einem Plastikrahmen in Metall-Look eingefasst, doch das mindert den positiven Eindruck nicht. Vorder- und Rückseite bestehen aus Glas, das von Gorilla Glass 5 geschützt wird. Abgerundet an den Rändern ist das Display nicht.

Hochwertiges Display mit 90 Hz

Mit einer Display-Diagonale von 6,44 Zoll, zusammen mit einem rahmenlosen Design, hat das OnePlus Nord eine für mich angenehme Größe - nicht zu groß und nicht zu klein. Auch das Gewicht mit 184 Gramm fällt nicht negativ auf.

Geprägt wird der Screen von einem länglichen Kameraloch, wo die Dual-Selfie-Kamera untergebracht ist. Einziger Kritikpunkt dabei: Die Aussparung ist relativ groß und lässt für Notifications in der Status-Bar recht wenig Platz übrig.