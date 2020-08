OnePlus-Handys: Vorinstalliertes Facebook lässt sich nicht löschen

Bloatware auf Android-Handys war vor allem in den vergangenen Jahren ein großes Ärgernis. Über Apps, die sich nicht deinstallieren lassen und unnötig Speicherplatz in Anspruch nehmen, freut sich wohl niemand. In letzter Zeit scheinen allerdings die Bloatware-Apps eher auf dem Rückzug zu sein. Jetzt prescht OnePlus damit wieder vor.

OnePlus-Handys kommen nämlich mit einem vorinstallierten Facebook-Bundle. Auf dem OnePlus 8, 8 Pro und den neuen Nord-Smartphones sind der Facebook App Installer, der Facebook App Manager sowie die Facebook Services als System-Apps in das Betriebssystem integriert. Die eigentliche Facebook-App ist ebenso vorinstalliert, genauso wie der Facebook Messenger und Instagram. Auch die Netflix-App ist Teil des Oxygen OS.