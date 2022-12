Die 5 besten Smartphones unter 350 Euro

Samsung Galaxy A53

"Unschlagbar in seiner Klasse" lautete der Titel, als ich das Samsung Galaxy A53 getestet habe - hier geht es zum Review. Und das ist immer noch so: Ein hochwertiges 6,5 Zoll großes AMOLED-Display mit 120 Hz sind unter anderem in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit.

Auch Kameraausstattung und Bildqualität mit der 64-MP-Hauptkamera und dem 12-MP-Weitwinkelobjektiv können sich sehen lassen. Videos können beispielsweise mit bis zu 4K aufgenommen werden.

Wem die 128 GB Speicherplatz zu wenig sind, kann diesen mittels microSD-Karte erweitern. Als Prozessor kommt ein Exynos 1280 zum Einsatz. Kopfhöreranschluss gibt es keinen, der Fingerprintsensor befindet sich im Display. Hinzu kommen ein IP67-Wasserschutz, 5G und ein Akku mit 5.000 mAh.

Hier gibt es das Samsung Galaxy A53 für 335 Euro auf Amazon.