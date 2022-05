Samsung Galaxy A53 im Test: Unschlagbar in seiner Klasse

Das Galaxy A53 von Samsung kann in den meisten Bereichen überzeugen. Einige Abstriche müssen dennoch hingenommen werden.

Seit kurzer Zeit ist nun das neue Samsung Galaxy A53 5G auch in Österreich verfügbar. Wir haben uns angesehen, ob das Mittelklasse-Phone erneut das Zeug hat, sich an die Spitze der Verkaufscharts zu katapultieren.

Wer will schon an die 1.000 Euro für ein Smartphone ausgeben, wenn man um ein Drittel dieses Preises ein Handy bekommt, das nicht viel weniger kann. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass die Geräte der A-Reihe von Samsung alljährlich zu den meistverkauften Smartphones zählen.

Das Kameramodul auf der Rückseite hebt sich nur ganz leicht vom restlichen Gehäuse ab. Außerdem ist der Übergang zwischen Kameramodul und Rückseite abgeschrägt und fließend. Die Selfie-Kamera versteckt sich – wie mittlerweile üblich – in einem kleinen Loch im Display.

Das Samsung Galaxy A53 hat zwar keinen Aluminium-Rahmen und auch die Rückseite besteht aus Kunststoff . Dennoch fühlt sich das Smartphone hochwertig und robust an. Die matte Rückseite - in diesem Fall im pastellartigem "Awesome Blue" gehalten - ist resistent gegen fettige Fingerabdrücke und ist farblich ziemlich ansprechend.

Software: Android 12, One UI 4.1

Ebenso wünschenswert wäre eine adaptive Refresh-Rate, die die Bildwiederholfrequenz an die Bildschirminhalte anpasst. Beim Galaxy A53 kann man sich nämlich nur zwischen 60 oder 120 Hz entscheiden. Eine adaptive Refresh-Rate käme vor allem einer verlängerten Akkulaufzeit zu Gute.

Am 6,5 Zoll großen AMOLED-Display mit 120 Hz gibt es nicht viel auszusetzen. Die Farben werden naturgetreu, kontrastreich und kräftig dargestellt, die Bildschirminhalte wandern besonders flüssig über den Screen und die Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixel ist mehr als ausreichend. Insofern gibt es nur marginale Abstriche gegenüber den Displays der Spitzenklasse-Phones.

In Sachen Fokus und Schärfe hat der Standardmodus dem Porträtmodus einiges voraus, bietet allerdings ebenso eine natürliche aber weniger ausgeprägte Tiefenunschärfe. Insofern empfiehlt es sich beide Modi auszuprobieren, da die Qualität im Standardmodus merklich besser ist.

Der Porträtmodus funktioniert mit der Hauptkamera nicht komplett einwandfrei . Die Person im Vordergrund wird haarscharf ausgeschnitten und der Hintergrund entsprechend unscharf dargestellt. Verschiedene Background-Effekte sowie die Stärke der Tiefenunschärfe lassen sich im Nachhinein in der Samsung-Album-App noch feineinstellen.

Die Hauptkamera liefert im Standardmodus durchwegs ausgezeichnete Bilder . Die automatische Behübschung der Bilder hält sich weitgehend in Grenzen, sodass die Farben meist natürlich dargestellt werden. Die Fotos haben einen ausgewogenen Kontrast und wirken klar und scharf.

Der Nachtmodus des Samsung Galaxy A53 weiß zu beeindrucken. Er funktioniert zwar nicht so gut wie bei den Spitzenmodellen der S-Reihe, im Bereich der Mittelklasse-Phones kann ihm aber kein Konkurrenzmodell das Wasser reichen.

Auch an der Selfie-Kamera gibt es nicht viel auszusetzen. Die Qualität fällt zwar hinter jener der Hauptkamera zurück, kann aber dennoch durch und durch überzeugen.

Samsung Galaxy A53 - Selfie-Kamera: Standardmodus (links) vs. Porträtmodus (rechts)

Im Gegensatz zum Vorjahresmodell setzt das A53 nun auf einen hauseigenen Exynos-Chip . Smartphone-Kenner*innen wird das wohl eher wenig begeistern, im Alltag von Durchschnittsnutzer*innen wird dies aber ziemlich sicher nicht auffallen. Denn mit den populärsten, wichtigsten und weit verbreitetsten Anwendungen hat das A53 in Sachen Leistungsfähigkeit absolut keine Probleme .

Software und Updates

Als Software kommt Android 12 mit Samsungs One UI 4.1 zum Einsatz. Die Samsung-Benutzeroberfläche ist hauptsächlich eine Geschmacksache: Mit persönlich gefällt das One UI 4.1 sehr gut. Es ist aber auch durchaus verständlich, wenn die tiefgreifenden Android-Adaptionen für so manche User*innen zu weit gehen.

Zum Positiven gewandelt hat sich die langfristige Unterstützung der Samsung-Smartphones mit Software-Upgrades und Sicherheits-Updates. Insofern wird das Galaxy A53 nun 4 Jahre mit neuen Android-Versionen und 5 Jahre mit Sicherheits-Updates versorgt.

Akku

Die Akku-Laufzeit des Galaxy A53 kann sich sehen lassen. Einen bis eineinhalb Tage hält der Akku allemal durch. Je nach Screen-Time und Nutzungsintensität könnten sich auch 2 volle Tage ausgehen.

Bei der Ladeleistung macht Samsung das Rennen nach immer noch mehr Watt nicht mit. Im Vergleich zu anderen Smartphones in dieser Preisklasse fällt das A53 zurück und lässt sich mit maximal 25 Watt aufladen.

Ärgerlich für die Kund*innen, positiv für die Umwelt ist das passende Netzteil, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Kabelloses Aufladen per Induktion ist ebenso nicht möglich.