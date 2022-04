Vivo V23 im Test: Raffiniertes TikTok-Handy im iPhone-Look

Vivo ist in Asien längst eine große Nummer. In Österreich ist der chinesische Handy-Hersteller erst seit dem vergangenen Jahr offiziell am Markt und insofern noch nicht ganz so bekannt. Immerhin schaffte es Vivo hierzulande bereits auf einen Marktanteil von 5 Prozent was in Österreich Rang 4 auf dem Smartphone-Markt bedeutet.

Nun bringt Vivo sein neues Mittelklasse-Phone nach Österreich. Neben einem passablen Preis und einer hochwertigen Ausstattung hat das Vivo V23 gleich mehrere Raffinessen zu bieten, mit denen sich das Smartphone von der Konkurrenz abhebt und die vor allem jüngere Käufer*innen ansprechen sollen.