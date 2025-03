Google Pixel 9a im Hands-on: Besser als es aussieht

Googles günstiges Pixel-Handy ist da. Obwohl das Gerät im Kurztest einen soliden Eindruck macht, sollte man zuwarten.

Das Pixel 9a gibt es in mehreren bunten Farben

Google hat kürzlich das Pixel 9a vorgestellt. Das “a” ist generell die abgespeckte Variante der aktuellen Generation. So auch beim Pixel 9a. Dennoch könnte das Gerät für den ein oder anderen die optimale Wahl sein. Ich habe das neue Google-Phone ausprobiert. ➤ Mehr lesen: Google stellt günstiges Pixel 9a vor Rein optisch hatte ich bei den ersten Fotos des Pixel 9a ein eher wenig vielversprechendes Gefühl. Das nicht mehr hervorstehende Kameramodul erinnert vom Design her an vergangene Smartphone-Zeiten. Sofort wurden bei mir Erinnerungen an die günstigen Plastik-Handys wach, auf die in den 2010er-Jahren Firmen wie Huawei oder ZTE gesetzt haben.

12 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9a © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9a © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9a © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9a © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9a © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9a © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9a © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9a © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9a © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9a © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9a © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9a

Zum Glück war dieser Eindruck falsch, was mir sofort klar wurde, als ich das Pixel 9a zum ersten Mal in der Hand hatte. Das Smartphone fühlt sich nicht viel anders an als das reguläre Pixel 9. Das Gehäuse wirkt hochwertig, der Rahmen stabil. Designtechnisch bin ich zwar nach wie vor kein Riesen-Fan des versenkten Kameramoduls, das ist allerdings primär Geschmackssache. Es gibt bestimmt auch Menschen, die es zu schätzen wissen, wenn das Kameramodul nicht so ausladend ist, wie bei vielen anderen Smartphones. Zudem hat es den Vorteil, dass das Handy besser in der Hand liegt und weniger droht, nach hinten über zu kippen. Außerdem verkratzt die Linse vielleicht nicht so schnell, wenn sie nicht so stark hervorsteht. Bei den offiziellen Hüllen für das 9a liegt das Glas der Kameralinse sogar etwas versenkt, was ebenfalls schützend wirken könnte.

Google Pixel 9a © Thomas Prenner

Licht und Schatten Das 9a ist eher kompakt - zumindest relativ zur heutigen Smartphone-Landschaft. Ein kleines Handy ist das neue Google Phone deswegen aber nicht. Das Display misst 6,3 Zoll und ist mit 2.700 Nits genauso hell wie die Anzeigen der teureren Geräte der Pixel-9-Serie. Im Hinblick auf Helligkeit, Farben und Kontraste gibt es an der Anzeige wirklich nichts auszusetzen. Im Vergleich zu den teureren Pixeln fällt ansonsten lediglich der etwas breitere schwarze “Totraum” zwischen Display und Rahmen auf. Das ist in eher günstigeren Preisklassen allerdings nicht unüblich. Auffällig war für mich, dass das Display erstaunlich viel ruckelt für eine 120Hz-Anzeige. Ein aufmerksamer Kollege hat mich dann darauf hingewiesen, dass der 120Hz-Mode bei der a-Serie der Pixel standardmäßig deaktiviert ist. Als ich die entsprechende Option in den Einstellungen gefunden hatte, war es so "smooth", wie man sich das von einer 120Hz-Anzeige erwarten würde. Dass Google den 120Hz-Mode beim 9a auf Opt-in gesetzt hat, dürfte wohl Akkuspar-Gründe haben. Abstriche im Vergleich zu den anderen 9er-Pixeln muss man bei der Kamera machen. Der Sensor ist kleiner als bei den anderen Handys der Pixel-9-Serie und sogar kleiner als beim Pixel 8a. In der Praxis dürfe der Unterschied vernachlässigbar sein. So macht einen großen Teil der Qualität von Handyfotos die Software bzw. der dahinterliegende Bildprozessor aus. Die ersten Schnappschüsse, die ich beim Ausprobieren des Pixel 9a gemacht habe, sind zumindest vielversprechend. Bei den Brennweiten beschränkt sich Google auf eine Weit- und eine Ultraweitwinkellinse. Zoom gibt es nur digital. ➤ Mehr lesen: iPhone 16e im Test: Apple hat keine Konkurrenz

Google Pixel 9a: Technische Spezifikationen Toggle Infobox Abmessung : 154,7 x 73,3 x 8,9 Millimeter

: 154,7 x 73,3 x 8,9 Millimeter Gewicht : 185,9 Gramm

: 185,9 Gramm Display : 6,3" pOLED, 60-120 Hz, bis zu 2.700 nits (peak), 1.080 x 2.424 Pixel, 422,2 ppi, HDR

: 6,3" pOLED, 60-120 Hz, bis zu 2.700 nits (peak), 1.080 x 2.424 Pixel, 422,2 ppi, HDR Prozessor : Google Tensor G4

: Google Tensor G4 Speicher : 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB

: 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB Kamera : Hauptkamera : 48 MP, f/1.7, 82° Sichtfeld, OIS und CLAF Ultraweitwinkelkamera : 13 MP, f/2.2, 120° Sichtfeld Selfie-Kamera : 13 MP, f/2.2, 96,1° Sichtfeld Video : 4K@30/60fps (Rückseite), 4K@30fps (Front)

: Software : Android 15, 7 Jahre OS- und Sicherheits-Updates

: Android 15, 7 Jahre OS- und Sicherheits-Updates Akku : Typischerweise 5.100 mAh, Fast Charging (bis zu 23 Watt), Wireless Charging

: Typischerweise 5.100 mAh, Fast Charging (bis zu 23 Watt), Wireless Charging Konnektivität : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM, 5G, IP68

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM, 5G, IP68 Preis: 549 Euro, erhältlich ab April