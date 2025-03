Apple MacBook Air M4 im Test: Die große Neuerung, die nicht auffällt

Das neue MacBook Air hat sich nicht an vielen Stellen verändert. Will man zuschlagen, ändert sich aber doch einiges.

Das liegt auch daran, dass das Blau alles andere als knallig ist. Es ist so dezent, dass im Büro schon diskutiert wurde, ob es überhaupt blau ist. Denn damit der Laptop blau erstrahlt, braucht es die richtige Umgebungslichtfarbe und Lichtstärke. In hellen Umgebungen erscheint die Farbe eher gräulich . Wird es dunkler, ist das Blau schon deutlicher zu identifizieren.

Biometrie ist beim MacBook Air auch diesmal in Form eines Fingerabdrucksensors mit an Bord. Dieser befindet sich wie gehabt im Power-Button. Er funktioniert verlässlich und ist im Alltag immer wieder eine große Erleichterung: Egal, ob beim Log-in oder beim Entsperren des Passwortmanagers.

Große Neuerung

Die größte Neuerung im Vergleich zu den Vorgängermodellen ist wohl die Webcam. Anstelle der FullHD-Kamera rückt eine 12-Megapixel Center-Stage-Kamera mit Unter­stüt­zung für die Schreib­tischansicht. Dieses “Desk View” ermöglicht es, per Videofeed das zu zeigen, was vor einem am Tisch liegt. Hat man etwa ein Papierdokument, das man während des Videocalls durchgehen möchte, kann man das so ohne zusätzliche Hardware tun. Möglich wird das durch Weitwinkel und Künstliche Intelligenz.

Damit das beim MacBook funktioniert, muss die Webcam natürlich den Bereich vor dem Notebook im Blick haben. Dazu muss man das Display weiter nach vorne kippen, als man das in der Regel beim Arbeiten am Tisch machen würde. Ein Winkel von in etwa 90 Grad ist dafür notwendig. Dann funktioniert es aber erstaunlich gut, wie im Beispiel mit diesem Untersetzer.