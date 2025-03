Ansturm auf neue KI: OpenAI sagt, dass GPUs "schmelzen"

Die neue Bilder-KI sorgte innerhalb kürzester Zeit für einen regelrechten Ansturm auf ChatGPT. Der Andrang war offenbar so groß, dass sich OpenAI dazu gezwungen sah, die Anfragen zu beschränken .

Am Dienstag hat OpenAI ein neues KI-Modell für die Erstellung von Bildern vorgestellt und eingeführt. Mit GPT-4o können Bilder generiert werden, die deutlich näher an der Realität sind, als die Bilder mit früheren GPT-Modellen.

Bilder-KI soll effizienter werden

"Es macht super viel Spaß zu sehen, wie die Leute Bilder in Chatgpt lieben. Aber unsere GPUs schmelzen.", schrieb OpenAI-CEO Sam Altman in einem Posting auf X. Gleichzeitig kündigte er an, dass die Anzahl der Bildgenerierung begrenzt werden muss.

Wie dieses Limit aussieht, hat Altman nicht näher erläutert. Er geht jedenfalls davon aus, dass die Begrenzung nur vorübergehend sein muss. OpenAI arbeite nämlich daran, die Bilder-KI deutlich effizienter zu machen. Dann sollen nicht mehr derart viel Rechenleistung dafür notwendig sein.

