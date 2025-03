Gemini 2.5 Pro ist verfügbar, aber nicht für alle

Bald verfügbar für Entwickler und Gemini-Advanced-Abonnenten

Gemini 2.5 Pro wird zunächst in Gemini-Advanced und Google AI Studio eingeführt. In den kommenden Wochen soll es auch für Unternehmen in Vertex AI verfügbar sein. Google kündigt auch an, bald die Preisgestaltung bekannt zu geben.

➤ Mehr lesen: Google integriert in Österreich KI in die Suchergebnisse

Nutzer sollen in Zukunft durch höhere Ratenlimits auch mehr Möglichkeiten zur Nutzung und Verarbeitung von Daten haben. Advanced-Abonnenten können Gemini 2.5 Pro im Dropdown Menü in der Gemini-App auswählen und testen. Entwickler können das neue Modell im Google AI Studio nutzen.