Hyperschall-Abwehr mit Laser: China findet Überraschendes heraus

In dem Szenario wurde eine mit Mach 6 fliegende Rakete mit einem Laser beschossen. Bei einer Leistung von 1 kW/cm² löste sich die Beschichtung der Rakete sehr deutlich ab, wie die Forscher*innen bemerkten. Als die Leistung des Lasers verdoppelt wurde, verringerte sich die Fläche, auf der sich die Beschichtung ablöst. Grund dafür dürfte die verstärkte Streuung des Laserstrahls sein, wenn er weniger Energie aufweist.

Mehr Schaden durch geringere Leistung

„Unter dem Einfluss eines Hyperschall-Luftstroms erleidet die Beschichtung mehr Schaden, wenn sie von einem Laser mit geringerer Leistung getroffen wird“, schreiben die Forscher*innen demnach in ihrer Studie, die in der Fachzeitschrift Physics of Gases veröffentlicht wurde.

Für Hyperschallraketen ist ihre Schutzbeschichtung äußerst wichtig. Ohne sie würde die Rakete überhitzen, sich destabilisieren oder sogar mitten im Flug auseinanderbrechen. Das Zerstören der Beschichtung mittels Laser kann also sehr wirksam in der Abwehr dieser Raketen sein. 1kW/cm² dürfte hier der perfekte Punkt sein, um das zu erreichen. Gleichzeitig beschädigt ein schwächerer Laser den eigentlichen Metallkern der Rakete weniger stark.

An sich war es immer das Ziel von lasergestützter Hyperschallabwehr, die Rakete selbst zu beschädigen. Die Erkenntnisse, dass sich mit weniger Energie die schützende Beschichtung effizient ablösen lässt, könnte nun neue Potenziale für neue Abwehranwendungen aufzeigen.

Laser gut oder schlecht gegen Hyperschallwaffen

Expert*innen sind sich uneins, ob Laser eine zukunftsträchtige Abwehrmethode für Hyperschallwaffen sein können. Argumente dafür sind die hohe Geschwindigkeit der Abwehr sowie die geringen Kosten pro Schuss. Es ist jedoch schwierig, Laser mit einer ausreichend hohen Reichweite sowie genügend Leistung zu entwerfen, um eine effektive Abwehr möglich zu machen.