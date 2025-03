Quantenexperiment produzierte echte zufällige Zahlen

Diese Bedenken sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Was dabei aber oft vergessen wird, ist die Tatsache, dass auch Quantencomputer zur Verschlüsselung eingesetzt werden können. Damit wäre dieses Katz-und-Maus-Spiel wieder unentschieden .

Wenn von Quantencomputern die Rede ist, ist eine Sorge meist nicht weit: Die leistungsstarken Rechner könnten ja die Verschlüsselung aushebeln , was zu einem sicherheitstechnischen Supergau führen würde.

In ausreichenden Mengen möglich

Mithilfe eines Modells, das als Random Circuit Sampling (RCS) bezeichnet wird, wurden dann die zufälligen Zahlen erzeugen. Bei dem Experiment sind 71.313 nicht vorhersehbare Bitfolgen erzeugt worden - so genannte Entropie-Bits, wie es in der Fachpublikation Nature heißt.

Damit will das Forschungsteam beweisen, dass es möglich ist, Informationen in ausreichenden Mengen mit echter Zufälligkeit erzeugen zu können. Am Ende soll damit eine reale und praktikable Lösung verdeutlicht werden.

Beweisbarkeit von zentraler Bedeutung

Die Zufälligkeit der Zahlen wurde von klassischen Supercomputern überprüft. Mit einer Rechenleistung von 1,1 ExaFLOPS konnte im Nachhinein verifiziert werden, dass die Informationen nicht nachträglich manipuliert und tatsächlich zufällig generiert wurden.

Die Beweisbarkeit der echten Zufälligkeit ist deswegen wichtig, weil dann Audits durchgeführt werden können. Sollte die Verschlüsselung mittels Quantencomputer nachweislich sicher sein, wäre das ein entscheidender Schritt in Richtung realen Anwendungen, wie es in einem Bericht von Bloomberg heißt.