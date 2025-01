Durchbruch in Quantenforschung mit "magischer Pinzette" gelungen

Bei dem Experiment wurden komplexe Moleküle in einer Vakuumkammer gefangen und mit einer " magischen Pinzette " bearbeitet. Zusätzlich wurden verschiedene Laserstrahlen verwendet, um eine möglichst stabile Umgebung zu garantieren.

Nicht weniger als einen Durchbruch in der Quantenphysik vermelden Forscher der britischen Durham University. Ihnen ist es gelungen, eine Quantenverschränkung von Molekülen herzustellen und diesen Zustand für eine gewisse Zeitspanne stabil zu halten .

Für Quantencomputer von zentraler Bedeutung

Das Phänomen der Quantenverschränkung ist für eine Vielzahl an quantenmechanischen und quantenphysikalischen Vorgängen von zentraler Bedeutung - unter anderem für Quantencomputer. Hier spielen die verschränkten Zustände von Qubits eine entscheidende Rolle.

Ein einzelnes Qubit hat in diesem Zusammenhang keinen definierten Zustand. Die Verschränkung von 2 Qubits hat in ihrer Gesamtheit jedoch einen definierbaren Zustand, was als nichtlokale Korrelation bezeichnet wird.

Die Forschungsergebnisse, die an der Durham University erzielt wurden, sollen einen Grundstein für weitere Experimente in diese Richtung legen, wie es in einer Aussendung heißt. Die Quantenverschränkung von Molekülen stelle einen wichtigen Beitrag für das weitere Verständnis von Quantenspeichern, Quantennetzwerken, Quantensensorik sowie für komplexe Quantenmaterialien dar.

Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachpublikation Nature veröffentlicht.