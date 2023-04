iMessage kommt jetzt auch auf Windows

Windows-11-Nutzer*innen, die ein iPhone haben, können auf ihren Rechnern jetzt iMessage nutzen. Sie können über den Apple-Dienst auf ihrem PC Nachrichten senden und empfangen, Anrufe tätigen und entgegennehmen. Auch kann man auf Kontakte am iPhone zugreifen und Benachrichtigungen der iPhones auf dem Windows-Rechner anzeigen. Möglich macht das die Software Phone Link für iOS, die Microsoft am Mittwoch veröffentlichte.

Für Teilnehmer*innen am Windows-Insider-Programm war die Software bereits zuvor als Vorschauversion verfügbar. In den nächsten Wochen soll sie auf Windows-11-Rechner ausgerollt werden, heißt es in einer Microsoft-Aussendung.