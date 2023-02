iMessages könnten bald mit eigener Stimme vorgelesen werden

Künftig könnte es möglich sein, sich Nachrichten eines Kontakts in dessen künstlich erzeugten Stimme vorlesen zu lassen.

Eine neue Patentanmeldung von Apple beschreibt die Möglichkeit, iMessages in eine Sprachnachricht umzuwandeln. Empfänger*innen sollen damit auswählen können, sich die Nachricht mit der Stimme der Absender*innen, die künstlich erzeugt wird, vorlesen zu lassen.

In der Patentanmeldung schreibt Apple: „Als Reaktion auf den Empfang einer Nachricht von einem Kontakt namens ‚John' möchte ein Nutzer möglicherweise die Nachricht in Johns Stimme hören, was die Benutzererfahrung verbessert und gleichzeitig die Effizienz des Geräts erhöht, da der Nutzer die empfangene Nachricht nicht mehr lesen muss“.

Sprachmodell erstellen

Um dieses Feature anwenden zu können, müssten Nutzer*innen eine Vielzahl an Spracheingaben teilen. Diese benötigt das iPhone, um ihre Stimme nachzuahmen und ein Sprachmodell zu erstellen. Empfänger*innen könnten dann beim erstmaligen Empfang einer solchen Nachricht entscheiden, ob sie sie in der künstlich erzeugten Stimme des Absenders oder der Absenderin empfangen will.

Auch Siri kann gebeten werden, eine eingehende iMessage zu lesen. Siri bietet auch an, eine Antwort diktieren zu lassen. Apples Patent sei eine Erweiterung dieser Funktion, berichtet Patently Apple. Ob die jedoch auch tatsächlich realisiert wird, bleibt abzuwarten. Viele zum Patent angemeldete Features werden nicht obligatorisch umgesetzt.