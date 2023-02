Apple reichte Patent für Kamera in Apple Watch ein

Man soll das Armband der Apple Watch ziemlich leicht lösen können, um die Uhr anschließend in die Hand zu nehmen und damit ein Foto zu machen: Für diese Idee hat Apple 2019 ein Patent eingereicht, dem nun stattgegeben wurde.



Die Idee klingt ein wenig absurd, aber, wie wir wissen, wird nicht aus jedem eingereichten Patent am Ende ein Produkt. Es geht dabei in erster Linie darum, dass sich Apple diese Idee sichert.

Leichte Auslösefunktion

In dem neuen Patentantrag, der jetzt genehmigt wurde, geht es laut einem Bericht von The Verge darum, das Armband leicht zu lösen, um dann im Anschluss mit dem Finger ganz leicht die Kamera, die in der Uhr verbaut ist, auszulösen. Die Funktion könnte etwa dann nützlich sein, wenn man bei Outdoor-Aktivitäten oder anderen sportlichen Aktivitäten sein Handy nicht dabei hat und rasch mit der Uhr einen Snapshot anfertigen möchte.