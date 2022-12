Apple Watch kann Stress vorhersagen

Diese können direkt über ihre Uhr ein Elektrokardiogramm (EKG) erstellen. „Die EKG-App kann deinen Herzschlag und -rhythmus mithilfe des elektrischen Herzsensors in der Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6, Series 7, Series 8 oder Ultra aufzeichnen und die Aufzeichnung anschließend auf Vorhofflimmern prüfen, eine Form von unregelmäßigem Herzrhythmus“, so der Apple-Support.

Die EKG-App zeichne die elektrischen Impulse, welche das Herz schlagen lassen, in Form eines EKGs auf. „Die EKG-App ermittelt anhand dieser Impulse deine Herzfrequenz. Außerdem prüft die EKG-App, ob die oberen Kammern (Vorhöfe) und unteren Kammern (Ventrikel) deines Herzens gleichmäßig schlagen“, heißt es weiter.

Modelle zeigen hohe Spezifität

Wie nützlich diese Messung beim Tracken von Stress sein würde, war bislang allerdings unklar. Laut der neuen Studie, die in der Zeitschrift Frontiers in Digital Health veröffentlicht wurde, würde die Funktion gemeinsam mit anderen Messungen in der Apple Watch gut als Stressdetektor sowie zur Stressvorhersage fungieren.

Die aktuellen Modelle hätten „eine hohe Spezifität" gezeigt und würden „kein Stress“-Zustände relativ gut voraussagen. Es fehle ihnen bisher aber an Vorhersagekraft für Stress-Zustände. „Insgesamt deuten die hier vorgestellten Ergebnisse darauf hin, dass bei weiterer Entwicklung und Verfeinerung die EKG-Sensordaten der Apple Watch zur Entwicklung eines Tools zur Stressvorhersage verwendet werden könnten“, heißt es.

Frühzeitig auf Veränderungen reagieren

Ein tragbares Gerät, das zur kontinuierlichen Stressüberwachung in Echtzeit in der Lage ist, würde es einzelnen Nutzer*innen unter anderem ermöglichen, frühzeitig auf Veränderungen ihrer psychischen Gesundheit zu reagieren.

Das Tracken des Stresslevels durch die Uhr kann aber anderen Studien zufolge eine zusätzliche Stressquelle sein.