Verdächtige Technik in chinesischen Solar-Wechselrichtern gefunden

Wer in Europa die Kontrolle über 3 bis 4 Gigawatt (GW) der Stromproduktion hat, kann damit weitreichende Stromausfälle und große Blackouts auslösen. 200 GW der europäischen Sonnenstromproduktion hängt an Wechselrichtern, die aus China stammen. Und in solchen chinesischen Wechselrichtern haben US-Spezialisten nun äußerst verdächtige Komponenten entdeckt.

Diese Bauteile scheinen in der offiziellen Dokumentation der Geräte nicht auf, was allein schon verdächtig wirkt. Laut einem Bericht von Reuters handelt es sich dabei unter anderem um Mobilfunkkomponenten, die direkt auf den chinesischen Wechselrichtern liegen.

➤ Mehr lesen: Das sind die größten Solarkraftwerke der Welt