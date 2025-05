Garmin stellt Laufuhren Forerunner 570 und 970 vor

Garmin hat am Donnerstag eine neue Variante seiner Laufuhr Forerunner präsentiert. Das neue Spitzenmodell ist die Forerunner 970, in der Mittelklasse gibt es die Forerunner 570. Die 570 kommt in den Größen 42 und 47mm, die 970 nur in 47mm.

Beide Uhren verfügen über ein AMOLED-Display sowie Mikrofon und Lautsprecher. Mit letzterem kann man nicht nur telefonieren im Stile von Knight Rider, man kann auch den Telefon-Sprachassistenten verwenden. Beide Uhren können unter anderem die Hauttemperatur beim Schlafen sowie die Sauerstoffsättigung des Blutes sowohl im Wachzustand als auch im Schlaf messen. Dazu kommen typische Sport- und Gesundheitsmetriken wie Puls oder HRV.

Die Akkulaufzeit der 570 beträgt bis zu 10 bzw. 11 Tage, je nach Größe. Bei der Forerunner 970 sind es bis zu 15 Tage.