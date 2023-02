Grazer Verschlüsselung ist Weltklasse: "Sind 3 bis 5 mal schneller"

Maria Eichlseder hat an der TU Graz Mathematik und Informatik studiert und promovierte 2018 sub auspiciis praesidentis. Ihr Forschungsschwerpunkt ist Kryptografie.

Damit der Algorithmus ja keine Lücken hat? Ganz genau. Die Prüfung auf Lücken ist die allerwichtigste Aufgabe. Aber daneben gibt es auch andere Kriterien, die man analysiert. Zum Beispiel, wie leistungsstark der Algorithmus ist, oder wie gut er sich im Vergleich zu größeren Konkurrenten schlägt. Aber das Suchen von Lücken ist das Aufwändigste und Wichtigste, was in der Zeit passiert. Und deshalb dauert der ganze Prozess auch so lange. Weil man es machen muss, bevor man genug Vertrauen in einen Algorithmus hat, um ihn zu einem Standard zu ernennen.

Immer mehr sensible Daten werden heutzutage elektronisch kommuniziert. Kryptografieforscher*innen arbeiten daran, wie man Daten so verschlüsseln kann, damit sie niemand lesen oder manipulieren kann. In der vergangenen Woche hat sich Österreich in diesem Feld international einen Namen gemacht.

Jetzt ist ASCON endlich zum Standard ernannt worden: Was bedeutet das konkret für das Team?

Es ist jetzt nicht so, dass wir dafür etwas bekommen oder so. Patente sind ganz und gar unakzeptabel im Feld der Kryptografie - die halten nur davon ab, die Algorithmen zu verwenden. Das ist das genaue Gegenteil davon, was wir erreichen wollen. Die NIST-Standards sind grundsätzlich alle offen. Das ist mitunter einer der Gründe, warum sie so weit verbreitet sind. Außerdem arbeitet NIST sehr sorgfältig bei der Auswahl der Algorithmen. Das hat sich auch in der Vergangenheit gut bewährt. Praktisch ist es daher ein internationaler Standard, obwohl er sich rein formal nur auf die USA bezieht.

Ist ASCON also schon heute nutzbar?

Ja, klar. Es gibt auch schon die eine oder andere Firma, die mit ASCON experimentieren. Grundsätzlich sollte man als Unternehmen mit Kryptoalgorithmen sehr vorsichtig sein, solange sie kein Standard sind. Es ist von außen einfach extrem schwer zu beurteilen, wie sicher so ein Algorithmus ist.

Und in welchen Bereichen soll ASCON zum Einsatz kommen?

Wenn wir uns die Ressourcen ansehen, die unser Algorithmus braucht, ergeben sich schon die Anwendungsfälle. Eine Ressource ist der geringe Energieverbrauch, zum Beispiel bei Geräten, die nur einen beschränkten Akku haben. Wir sprechen hier von kleinen Geräten, die zum Beispiel als Messsensoren irgendwo platziert werden. Eine andere Ressource, die oft begrenzt ist, ist Platz. Wir haben einen Algorithmus, der in eine möglichst kleine Beschreibung passt, also sowohl in Hardware als auch in Software. Also als möglichst kurzer Code oder als möglichst kleine Hardwarefläche. Gerade auf günstigen Geräten oder günstigen Prozessoren ist nämlich nur beschränkt Platz zur Verfügung. Ein Beispiel wären etwa RFID-Tags, wie sie etwa in Kleidungsetiketten als Diebstahlschutz verwendet werden.