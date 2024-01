iOS 18 soll größtes Update in der Geschichte der iPhones sein

Google bietet derartige Funktionen auf seinen Pixel-Phones schon länger an. Richtig vorgelegt hat aber Samsung mit dem Galaxy S24. Und nun ist Apple an der Reihe. Gemeint sind die KI-Funktionen am Smartphone, die den Handy-Alltag erleichtern sollen.

Es wird erwartet, dass die nächste Betriebssystemversion mit tiefgreifenden Veränderungen und den "größten Neuerungen in der Geschichte der iPhones" kommen wird. Demnach wird Apple in iOS 18 ein Large Language Model integrieren, das in etwa mit GPT von OpenAI oder Gemini von Google vergleichbar sein soll.

➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S24 im Test: So schlägt sich das KI-Handy

KI-Funktionen auf dem iPhone

Welche Funktionen mit der generativen KI ermöglicht werden sollen, hat der gut informierte Apple-Insider Mark Gurman nicht erwähnt. Ebenso wenig geht er darauf ein, ob auch andere Apple-Betriebssysteme wie macOS oder iPadOS von den KI-Funktionen profitieren sollen.

Auf den aktuellen Samsung-Spitzengeräten kann die KI beispielsweise Texte zusammenfassen und formatieren, Audioaufzeichnungen transkribieren und Telefonate in andere Sprachen simultan übersetzen. Auf den iPhones soll die KI in erster Linie beim Sprachassistenzsystem Siri und der Shortcut-App ansetzen.

➤ Mehr lesen: iOS 18: Erster Ausblick auf neues Design und neue Features