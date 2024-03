So widerwillig verabschiedet sich Apple vom App-Store-Zwang

Der App Store auf iPhones ist die Brücke, die die Nutzer*innen mit dem riesigen Ökosystem aus rund 2,3 Millionen Anwendungen verbindet. Will man eine App installieren, kaufen oder in ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen, geht das nur über diesen Weg.

Da Apple hinter den iPhones und der darauf laufenden iOS-Software steht, will der Konzern bestimmen, welche Apps auf den Geräten installiert werden können. Und so hat das Unternehmen nun Bedingungen formuliert, die externe App-Marktplätze und App-Entwickler erfüllen müssen, damit sie ihre Anwendungen für iPhones anbieten können.

Ähnlich strikt sind die Bedingungen, wenn jemand einen externen App-Marktplatz aufbauen möchte. Für Apps, die über solche alternativen Stores installiert werden, hat Apple ein neues Gebührenmodell aus dem Boden gestampft. Die sogenannte „Kern-Technologie-Gebühr“ von 50 Euro-Cent pro Download, müssen Entwickler an Apple abführen, auch wenn die App über externe Marktplätze installiert wurde.

Diese Gebühr wird zwar erst schlagend, wenn ein App-Anbieter die Marke von mehr als 1 Million Downloads jährlich überschreitet, größere Anbieter werden dadurch aber kräftig zur Kasse geben.

Apples Strategie hinter all diesen Regeln ist klar: Man will es Unternehmen, die externe Marktplätze aufbauen wollen, so schwer wie möglich machen. Außerdem will man durch all diese Hürden verhindern, dass App-Anbieter zu externen Marktplätzen abwandern – denn so entgehen Apple schließlich App-Store-Provisionen.

Die Frage der Sicherheit

Apple argumentiert die strengen Regeln nicht mit Sorgen um die Einnahmen, sondern mit Sicherheitsaspekten. Bis zu einem gewissen Grad muss man dem Unternehmen dabei auch zustimmen.

Als Nutzer*in konnte man sich bisweilen darauf verlassen, dass Anwendungen aus dem offiziellen App Store eine Qualitätskontrolle durchlaufen haben und sicher sind. Zwar wird Apple auch Apps aus externen Quellen nur zulassen, wenn der Entwickler zertifiziert wurde. Ob das reicht, um mit Schadsoftware infizierte Anwendungen zu unterbinden, wird sich erst zeigen.

