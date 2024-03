Neue EU-Regeln für Google, Apple & Co: Das ändert sich für Nutzer

Die EU will für fairen Wettbewerb bei Online-Plattformen sorgen. Bei der Umsetzung durch die Tech-Riesen gibt es noch Luft nach oben.

Ab heute, Donnerstag, müssen sich große Technologiefirmen in der EU an strengere Regeln halten. Dafür sorgt das Gesetz über digitale Märkte (DMA), mit dem die EU-Kommission die Marktmacht von Alphabet, Amazon, Apple, Bytedance, Meta und Microsoft einschränken will.

Die 6 Konzerne wurden als sogenannte Gatekeeper („Türsteher“) ausgewählt. Für 22 ihrer Dienste, darunter den Apple App Store, WhatsApp, die Google-Suche, Facebook, Instagram und TikTok müssen sie die neuen Vorgaben der EU erfüllen.

