EU beschließt neue Regeln für Facebook, Apple & Co

Am Dienstag fand im EU-Parlament die finale Abstimmung über den Digital Services Act (DSA) und den Digital Markets Act (DMA) statt. Beide Gesetze zusammen sind das neue Regelwerk für den digitalen Raum in der EU . Das Gesetz über digitale Dienste wurde mit 539 zu 54 Stimmen bei 30 Enthaltungen angenommen. Das Gesetz über digitale Märkte wurde mit 588 zu 11 Stimmen bei 31 Enthaltungen angenommen.

Mehr Transparenz

Der Digital Services Act verbietet aber keine generellen Äußerungen im Netz, es greift also nicht in die Meinungsfreiheit ein. Gleichzeitig geht es beim DSA vor allem um mehr Transparenz für Konsument*innen. Plattformen wie Facebook & Co müssen klarerer Informationen über die Moderation von Inhalten und die Nutzung von Algorithmen bereitstellen, mit denen bestimmte Inhalte empfohlen werden.

Außerdem soll es mehr Rückverfolgbarkeit und Kontrollen von Händler*innen auf Online-Marktplätzen geben. Diese sollen dafür sorgen, dass Produkte und Dienstleistungen sicher sind. Auch ein Verbot irreführender Praktiken und bestimmter Arten gezielter Werbung ist enthalten, etwa für Kinder und Werbung aufgrund von sensiblen Daten. Verboten werden auch die sogenannten Dark Patterns und irreführende Praktiken, die Betrüger*innen dazu dienen, Entscheidungen der Nutzer*innen zu manipulieren.

Reaktionen

„Das ist ein guter Tag für den digitalen Binnenmarkt, wir machen das Internet fairer, sauberer und sicherer für unsere europäischen Konsument*innen und Unternehmen“, kommentiert etwa Barbara Thaler, EU-Parlamentarierin der ÖVP. Auch die Bürgerrechtsorganisation EDrI sieht in der Verabschiedung der Gesetze einen „siegreichen Tag für Menschenrechte im digitalen Zeitalter“. Breyer von der Piratenpartei kritisiert, dass sich in den Gesetzen wichtige digitale Grundrechte nicht widerspiegeln würden. So gebe es kein Recht auf anonyme Internetnutzung, oder ein Recht auf Verschlüsselung. Claudia Gamon von den NEOS zeigt sich mit dem Abstimmungsergebnis im Parlament zufrieden: „Die Europäische Union hat geliefert, was die Bürger*innen von ihr erwarten."