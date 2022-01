EU beschließt neue Regeln für Facebook und Co: 10 Fragen und Antworten

Jeder soll selbst entscheiden können, ob Nachrichten von einem Algorithmus sortiert werden. Was im Digital Services Act noch so geplant ist.

Was ist der Digital Services Act (DSA)? Beim DSA geht es um die Regulierung von Plattformen wie Facebook , Instagram oder WhatsApp sowie Suchmaschinen wie Google oder Onlinehändler wie Amazon . Betroffen sind aber auch andere Unternehmen, die Online-Dienste anbieten. Der DSA ist ein Teil eines EU-Gesetzespakets. Mit dem DSA sollen die gesellschaftliche Aspekte reguliert werden, mit dem Digital Markets Act (DMA) wettbewerbsrechtliche Aspekte.

Die EU hat sich mit einem Gesetzesvorhaben vorgenommen, das Internet, und vor allem Social-Media-Dienste, für Nutzer wieder zu einem besseren Ort zu machen. Mit dem Digital Services Act (DSA) sollen neue Regeln für Online-Plattformen geschaffen werden. Das EU-Parlament beschließt am Donnerstag seine offizielle Position zu dem Gesetzesvorhaben. Die futurezone hat sich angesehen, was das für Konsument*innen genau bedeutet.

Was wird sich dadurch für Internet-Nutzer*innen ändern?

„Im Idealfall werden wir mit deutlich weniger rechtswidrigen Inhalten auf Online-Plattformen konfrontiert“, erklärt Daniela Zimmer, AK-Expertin der futurezone. Das gilt für Postings, die Persönlichkeitsrechte verletzen ebenso wie für betrügerische Angebote in Online-Shops.

Nutzer*innen sollen mit dem Gesetz vor Hass und Hetze im Netz besser geschützt werden. Zwar gibt es in Österreich bereits ein eigenes Gesetz dazu, das diesen Aspekt regelt, aber noch fehlt ein EU-weiter Rahmen dazu. Dieser soll damit geschaffen werden (und das österreichische Gesetz obsolet machen).

Der DSA verbietet aber keine generellen Äußerungen im Netz, es greift also nicht in die Meinungsfreiheit ein. Gleichzeitig geht es beim DSA vor allem um mehr Transparenz für Konsument*innen. Jeder soll die Freiheit bekommen, selbst zu entscheiden, ob Nachrichten auf Social Media von einem Algorithmus sortiert werden sollen, oder nicht.

Was bedeutet das konkret für mich?

Du wirst mehr Klarheit darüber bekommen, warum dir auf Facebook oder Instagram bestimmte Nachrichten oder Bilder an erster Stelle angezeigt werden, während du andere gar nicht zu Gesicht bekommst. Ein konkretes Beispiel: Wenn Facebook etwa das Schlagwort „Impfung“ über dich abgespeichert hat, weil du danach einmal in der Vergangenheit gesucht hattest, bekommst du Beiträge zu diesem Thema vorgereiht, weil das Netzwerk glaubt, dass dich alles dazu interessiert. Genau diese Schlagwörter sollst du künftig einsehen und bei Bedarf löschen können.

Damit können Nutzer*innen leichter aus dem Dunstkreis von Verschwörungstheorien aussteigen, wenn sie sich bewusst dafür entscheiden, ein bestimmtes Schlagwort löschen zu lassen. Außerdem sollen Nutzer*innen die Möglichkeit bekommen, sich Nachrichten chronologisch anzeigen zu lassen.

Warum ist das wichtig?

Nutzer*innen bekommen auf Facebook häufig eher Fake News zu sehen, als Artikel von seriösen Medien. Das liegt daran, dass diese Meldungen häufiger kommentiert werden, weil sie mehr Emotionen hervorrufen. Dadurch werden diese Meldungen seitens der Netzwerke vorgereiht. Das ist nicht nur schlecht für die Demokratie, sondern auch schlecht für die Meinungsbildung. Gerade bei politischen Inhalten ist das besonders heikel.