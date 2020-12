Wie die EU die Marktmacht von Facebook und Amazon beschränken will

20 Jahre ist her, dass die EU umfassende Spielregeln für digitale Dienste und Online-Plattformen aufgestellt hat. Seither sind nicht nur Amazon, Facebook und Google zu riesigen Konzernen mit enormem Einfluss gewachsen, sondern es kamen auch Phänomene wie Fake-News-Kampagnen und Hassrede auf. Nun nimmt die EU-Kommission einen Anlauf für fairere Bedingungen im Netz. Am Dienstag (gegen 16.00 Uhr) will die EU-Kommission ein großes Digital-Paket vorstellen.

Die für Digitales zuständige EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager sagte kürzlich, man sei an einem Punkt, "an dem die Macht der digitalen Unternehmen - insbesondere der größten Gatekeeper - unsere Freiheiten, unsere Chancen, sogar unsere Demokratie bedroht". Für die größten Plattformen müssten sich also Dinge ändern. Es könnte ein großer Einschnitt werden für das Internet von heute.