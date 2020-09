Facebook droht mit Rückzug aus Europa

Facebook droht damit, sich vom europäischen Markt zurückzuziehen, wenn EU-Regulatoren dem Sozialen Netzwerk nicht die Freiheit geben, so zu agieren, wie das Unternehmen will. „Es ist nicht klar, wie Facebook und Instagram Services in Europa fortgesetzt werden können“, heißt es seitens des US-Konzerns. Das geht aus einer Stellungnahme von Yvonne Cunane, Datenschutzbeauftragte bei Facebook hervor, die Facebook an die irische Datenschutzbehörde gesandt hatte.

EuGH-Urteil

Diese ist nämlich nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH) vom Juli 2020 dazu angehalten worden, nach einem rund siebenjährigem Verfahren, das vom Österreicher Max Schrems angestrebt worden war, aktiv zu werden. Unlängst hat die irische Behörde Facebook daher dazu aufgefordert, den Datentransfer der Europäer in die USA zu stoppen.

Das EU-Gericht hatte in seiner Entscheidung nämlich festgestellt, dass sich US-Unternehmen wie Facebook weder auf ein Abkommen namens „Privacy Shield“, das gekippt worden war, noch auf die Standardvertragsklauseln berufen können, solange die Unternehmen selbst unter US-Massenüberwachungsgesetze wie „FISA 702“ fallen. Das bedeutet, dass die Daten der Europäer in den USA nicht ausreichend geschützt sind und jederzeit von US-Behörden darauf zugegriffen werden kann.

Datentransfers betroffen

Aus diesem Grund hat die irische Datenschutzbehörde den Konzern dazu angehalten, die Datentransfers zu stoppen. Facebook reagierte daraufhin erbost und sagte zudem, dass man nicht genug Zeit gehabt habe, um auf das Urteil zu reagieren. Das Verfahren selbst ist allerdings seit sieben Jahren anhängig und auch andere Unternehmen, die vom EuGH-Urteil betroffen sind, haben es geschafft, ihre Rechtsgrundlagen anzupassen. Facebook beschwert sich in der Stellungnahme zudem darüber, dass man nur gegen Facebook vorgehe, aber nicht gegen andere US-Unternehmen. Das sei unfair, heißt es.

"Es ist schön dass sich die Erkenntnis bei den globalen Konzernen nun auch durchsetzt, dass ihre Dienste so in Europa nicht anzubieten sind. Natürlich können sie aber auch ihre Produkte entsprechen anpassen. Durch ein stärker geteiltes Netzwerk, wo nur jene Daten mit den USA ausgetauscht werden, die wirklich hin müssen, wäre das leicht möglich", sagt Max Schrems, Datenschutzjurist und Kläger vor dem EuGH gegenüber der futurezone.