Was das Aus von Privacy Shield jetzt konkret bedeutet

Seit 2016 gab es mit Privacy Shield eine Entscheidung der EU-Kommission, die Datentransfers zwischen der EU und den USA geregelt hat. Rund 5.000 US-Firmen in Europa und zahlreiche europäische Firmen haben ihre Daten aufgrund dieser Regelung in die USA übertragen. Der EuGH hat dieses Abkommen nun gekippt. Was dieses Urteil nun in der Praxis bedeutet.

Warum wurde Privacy Shield aufgehoben?

Der EuGH kam zum Schluss, dass die Datenübertragung auf Grundlage von Privacy Shield nicht den Anforderungen des Unionsrechts entspricht. Der strenge europäische Datenschutz erlaubt den Transfer von Daten in ein Nicht-EU-Land nämlich nur, wenn die Daten dort ebenfalls "adäquat" geschützt sind. In den USA gibt es aber Überwachungsgesetze wie FISA. „Diese ermöglichen den US-Behörden, Nicht-US-Einwohner sehr breitflächig zu überwachen und zwar ohne Verhältnismäßigkeitsprüfung und ohne, dass den Betroffenen durchsetzbare Rechte eingeräumt werden“, sagt Lukas Feiler, Rechtsanwalt bei Baker McKenzie im Gespräch mit der futurezone. Genau das kritisierte jetzt der EuGH in seinem Urteil: Durch diese Zugriffsmöglichkeiten der US-Behörden sind die Anforderungen an den Datenschutz nicht gewährleistet und der Rechtsschutz für Betroffene ist unzureichend.

Welche Datentransfers sind betroffen?

Private Datentransfers, wie das Versenden von E-Mails, Hotel-Buchungen oder die direkte Verwendung von US-Services durch Privatpersonen, sind weiterhin erlaubt und nicht betroffen. Ebenso nicht betroffen sind Datentransfers, bei denen es nicht um personenbezogene Daten geht. Betroffen sind alle Unternehmen und Serviceanbieter, die persönliche Daten von Nutzern, Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern in die USA übertragen – wie Facebook, Google, Microsoft, Apple oder Yahoo. Aber auch viele europäische Unternehmen lassen ihre Daten in den USA verarbeiten.