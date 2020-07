Datenübermittlung in die USA: EuGH kippt Privacy Shield

Überwachung in den USA

Das Verfahren war ausgelöst worden, weil der österreichische Datenschützer Max Schrems eine Beschwerde eingereicht und hinterfragt hatte, ob die Daten von Europäern bei der Übertragung in die USA überhaupt adäquat geschützt sein können - schließlich sind seit Edward Snowden Überwachungsgesetze bekannt.

Der Streit betrifft nun die Rechtsgrundlage dafür. Hier gibt es laut Max Schrems einen „Clash“ bei den Gesetzen. „Geheimdienste in den USA können Daten von Menschen erhalten, die nichts falsch gemacht haben. Wir wissen von den Enthüllungen von Edward Snowden von Überwachungsprogrammen, die zehn Jahre im Einsatz sind. Jetzt gibt es sicher noch viele mehr, von denen wir nichts wissen, die in den USA zum Einsatz kommen“, so Schrems, der sich über das Urteil in einer ersten Reaktion sehr erfreut zeigt: "Dies ist ein totaler Schlag für die irische Datenschutzbehörde DPC und Facebook. Es sieht so aus, als müsse sich in den USA bei den Überwachungsgesetzen etwas grundlegend ändern, wenn sie weiterhin mit Europa Geschäfte machen möchten."

Überraschendes Urte il

Die Entscheidung des EuGH kam überraschend, weil der Richter nicht den Empfehlungen des Generalanwalts gefolgt war. Der Generalanwalt hatte in seiner Stellungnahme Privacy Shield nicht angesprochen, sondern nur die Standardvertragsklauseln (SSC) für gültig erklärt. Dies sieht auch der Richter, der das Urteil gesprochen hat, so. Auf Basis sogenannter Standardvertragsklauseln (SSC) können Nutzerdaten von EU-Bürgern weiterhin in die USA und andere Staaten übertragen werden.

Facebook hat in Irland seinen Europasitz, weshalb die Datenschutzbehörde in Irland für den Fall zuständig war. Der irische Datenschutzbeauftragte hat sich an den irischen High Court gewandt, damit dieser vor dem Europäischen Gerichtshof die Rechtmäßigkeit der Datenübermittlung kläre.

„Die Debatte wird sicher auch nach diesem Urteil weitergehen. Wir dürfen uns bei der Diskussion aber nicht nur auf Europa konzentrieren, sondern müssen auch die USA ins Blicklicht setzen und die dortigen Überwachungsgesetze. Die USA will auch nicht, dass ihre Daten nach China übertragen werden ohne Schutz. Das ist mit unseren Daten das Gleiche, deshalb braucht es einen besseren Schutz der Daten von Europäern in den USA“, sagt Schrems.