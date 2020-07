Urteil im Prozess: Facebook muss Max Schrems 500 Euro zahlen

Nach sechs Jahren Prozess kam es in der Causa Max Schrems vs. Facebook am Wiener Landesgericht endlich zu einem Urteil: Die Wiener Richterin spricht Max Schrems eine Summe von 500 Euro zu und seine Daten. Diese muss Facebook ihm kostenlos und vollständig innerhalb von 14 Tagen liefern.

Der Datenschutzaktivist hatte eine Klage gegen Facebook eingebracht, weil Facebook seiner Ansicht nach mehrere Datenschutzverletzungen begangen hat und er seine Daten vom US-Konzern, der in Europa eine Niederlassung in Irland hat, nie vollständig erhalten hat.

"Das ist ein Non-Urteil"

Max Schrems hat am Mittwoch in seiner ersten Reaktion zum Urteil angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig. Schrems kritisiert, dass die Richterin zwar die Fakten korrekt zusammengefasst habe, sich aber auf keine rechtliche Analyse der Causa eingelassen hat und spricht von einem „Non-Urteil“.