Das Ende von Privacy Shield: So reagieren Facebook und die EU

Facebooks Reaktion

Facebook zeigt sich in einer ersten Reaktion damit zufrieden, dass der EuGH Standardvertragsklauseln als zulässige Form, Daten in die USA zu übertragen, anerkennt. "Diese werden von Facebook und tausenden Firmen in Europa verwendet, um Daten in Nicht-EU-Länder zu übertragen. Wir werden das Urteil ausführlich analysieren und hoffen auf künftige Regulatorien. Wir hoffen, dass unsere Kunden und Werbepartner unsere Facebook-Services so lange weiter genießen", so Eva Nagle, Associate General Counsel bei Facebook. Auf den Teil des Urteils, der besagt, dass die Datenübertragung von Facebook auch über die SCC nicht möglich seien, ging das Facebook in seiner Stellungnahme nicht ein.