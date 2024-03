So sehen externe Chats in WhatsApp aus

Die EU hat WhatsApp eine neue Funktion aufgebrummt. So muss es künftig möglich sein, über WhatsApp auch Nachrichten aus anderen Messenger-Diensten zu empfangen und zu versenden. Demnächst wird man also über andere Messenger-Apps mit WhatsApp-User*innen kommunizieren können.

Da dieses neue Feature bereits ab dem 6. März verfügbar sein sollte, arbeitet man bei WhatsApp intensiv an der Einführung. Manche dieser neuen Elemente tauchen bereits in so mancher Beta-Version auf, was auf einen baldigen Launch hindeutet.

Warnhinweis für externe Chats

Wer externe Chats künftig über WhatsApp abwickeln möchte, muss diese Funktion aktiv freischalten, wie aus einem Screenshot hervorgeht, den WABetaInfo veröffentlicht hat. Dabei werden WhatsApp-Nutzer*innen darauf hingewiesen, dass andere Messenger-Dienste die Verschlüsselung und Sicherheit von Chat-Nachrichten anders handhaben können als dies bei WhatsApp der Fall ist.