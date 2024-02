WhatsApp: So nutzt man die neue Textformatierung

In dem Messenger stehen nun deutlich mehr Formatierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

In manchen Situationen wäre es praktisch, wenn sich Text in WhatsApp formatieren lassen würde. Glücklicherweise geht der Messenger diese Angelegenheit behutsam an und bewahrt uns vor Comic Sans und anderen Stilblüten.

Bislang waren die absoluten Basics der Textformatierung in WhatsApp möglich. Nun hat der Messenger aus dem Hause Zuckerberg weitere Formatierungsmöglichkeiten hinzugefügt, die durch einfache Textfolgen angewandt werden können.

➤ Mehr lesen: WhatsApp: So verschickt ihr Fotos in Originalqualität