So versendet man Mini-Emojis über WhatsApp

Kleine Emojis versenden

Verfasst man eine Nachricht und baut in den Text ein Emoji ein, wird dieses Symbol in etwa so groß dargestellt, wie die übrigen Wörter. Verschickt man ein Emoji als Einzelnachricht - also ohne zusätzlichen Text - erscheint das Smiley deutlich ausladender, ja nahezu übergroß.

Mit einem kleinen Trick kann verhindert werden, dass Emojis in Einzelnachrichten derart riesig dargestellt werden. Und zwar greift man dabei auf die Sternchen, Unterstriche und Tilden zurück.

Setzt man in einer Einzelnachricht ein Emoji zwischen * _ oder ~ dann erscheint das Smiley nicht in Übergröße. Stattdessen wird das Symbol als Mini-Emoji, dessen Größe in etwa der Textgröße entspricht, dargestellt.