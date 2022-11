Diese 10 Tipps machen WhatsApp sicherer und besser

In den Datenschutzeinstellungen kann man außerdem deaktivieren, dass andere durch einen blauen Haken sehen, dass man eine Nachricht gelesen hat. Deaktiviert man diese Funktion, sieht man aber auch selbst nicht mehr, ob andere die eigenen Nachrichten geöffnet haben.

Stiftung Warentest empfiehlt, nicht allen WhatsApp-Nutzer*innen Einblicke in den eigenen Account zu erlauben. Unter „Einstellungen“ > „Datenschutz“ kann man entscheiden, wer das Profilbild, die Profilinfo (ein kurzer Satz unter dem Namen), den Status und wann man zuletzt online war, einsehen kann.

Das erklären wir in diesem Artikel:

Allerdings sollte man bedenken, dass WhatsApp noch Screenshots dieser Inhalte zulässt. Ganz sicher ist die Methode also nie. Der Messenger arbeitet zwar gerade daran, Screenshots zu blockieren, noch ist das aber in der Testphase – und auch das kann umgangen werden, etwa wenn man ein Foto seines Bildschirms macht.

Auch wenn man kein*e Geheimagent*in ist, gibt es bestimmte Informationen, die man nicht für immer in einem Chat stehen lassen möchte – zum Beispiel Kontaktdaten oder Fotos von Dokumenten. Obwohl man besonders wichtige Dinge wie Bankdaten ohnehin nicht per WhatsApp-Chat versenden sollte, gibt es immer wieder bestimmte Inhalte, die nur für den Moment bestimmt sind.

5. Empfangene Bilder und Videos verwalten

WhatsApp speichert automatisch sämtliche Videos und Fotos, die man geschickt bekommt, auf dem Smartphone. Das kann schnell dazu führen, dass der Speicher unnötig mit Memes und GIFs zugemüllt wird. Verhindern kann man das nicht, zumindest kann man aber einstellen, dass nur im WLAN Dateien heruntergeladen werden. So spart man sich Datenvolumen.

Unter „Einstellungen“ > „Speicher und Daten“ > „Speicher verwalten“ kann man sämtliche Inhalte, die WhatsApp auf dem Smartphone gespeichert hat, einsehen und löschen. Dort werden auch alle Dateien, die größer als 5 MB sind, gesondert angezeigt, um schnell Platz zu schaffen.

6. Chats und Gruppen anheften

Chats und Gruppen können in der Übersicht permanent oben angeheftet werden. Sie rutschen dann nicht nach unten, wenn es in anderen Chats neue Nachrichten gibt. Dafür hält man mit dem Finger länger auf den gewünschten Chat, bis er mit einem grünen Haken versehen ist und eine Leiste mit einem Stecknadel-Symbol erscheint. Tippt man darauf, ist der Chat oben angepinnt. Während ein Chat ausgewählt ist, kann man auf weitere Chats tippen und so mehrere Unterhaltungen gleichzeitig anheften.