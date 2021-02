Signal: Alle Tipps und Tricks für den Messenger

Um das Einstellungsmenü in Signal aufzurufen, muss man nur oben auf sein Profil-Foto tippen. Unter dem Menüpunkt "Benachrichtigungen" können die Notifications individuell angepasst werden.

So ist es beispielsweise möglich, sich nur den Kontaktnamen, nicht aber den Inhalt der Nachricht anzeigen zu lassen. Wer einen Schritt weiter gehen möchte, kann auch den Namen ausblenden. Folglich bekommt man nur mehr angezeigt, dass eine neue Signal-Nachricht eingetroffen ist.

Zu finden ist die Einstellung im Datenschutz-Menü an oberster Stelle. Dabei ist es auch möglich, die Bildschirmsperre automatisch zu aktiveren, wenn man für eine gewisse Zeit inaktiv ist.

Diese Einstellungsmöglichkeit befindet sich im Datenschutz-Menü ganz unten unter dem Punkt "Signal PIN". Damit man den Code nicht vergisst, kann man sich regelmäßig an die PIN erinnern lassen.

Auch die Möglichkeit der automatischen Unkenntlichmachung der Gesichter befindet sich dort und versteckt sich hinter dem kreisrunden Symbol. Für den Fall, dass die App nicht alle Gesichter erkennt, beziehungsweise wenn man darüber hinaus etwas unkenntlich machen will, braucht man nur über die jeweiligen Stellen wischen.

Screenshots unterbinden

Im Datenschutz-Menü ist es möglich, Screenshots zu unterbinden. Einfach das Häkchen bei "Bildschirmschutz" aktivieren und schon erlaubt die Signal-App keine Bildschirmfotos mehr. Auch in der Ansicht am Smartphone, in der die aktiven Apps angezeigt werden, werden die Signal-Inhalte unkenntlich dargestellt.

Allerdings werden Screenshots nur auf dem Device unterbunden, auf dem die Einstellung entsprechend aktiviert wurde. Will der Empfänger einer Nachricht den Chat-Verlauf screenshotten, kann dies auf diese Weise nicht verhindert werden.