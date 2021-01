Soll ich von WhatsApp auf Signal wechseln oder nicht?

Vor allem der Umstand, dass man WhatsApp gar nicht weiter nutzen kann, wenn man die neuen Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert, lässt sie argwöhnisch werden. Die "Friss, oder stirb"-Strategie scheint WhatsApp auch einige Verluste zu bescheren. Viele Nutzer sehen sich nun nach Alternativen um. Als beliebtestes Ziel hat sich der Dienst Signal hervorgetan. Die rein spendenfinanzierte, nicht profitorientierte, quelloffene App gilt als Musterbeispiel für Datenschutz und Werbefreiheit. In den vergangenen Tagen hat er in einigen Ländern die Spitze der App-Store-Charts erklommen. Sollte man nun dem Trend folgen und umsteigen?

Öffnung für neue Geschäfte

Schauen wir uns zunächst einmal an, was wirklich hinter der Einführung neuer Nutzungsbedingungen bei WhatsApp steckt. Den Schlüssel dazu findet man laut Forbes in einem Blogeintrag von WhatsApp, der im Oktober 2020 erschienen ist. Darin wird angekündigt, dass Unternehmen künftig in WhatsApp in der Lage sein sollen Waren und Dienstleistungen anzubieten. Nutzer sollen also in WhatsApp direkt shoppen können. Der Betrieb und das Management solcher WhatsApp-Shops soll über eigene Unternehmenslösungen von Facebook laufen. Geschäftskunden will Facebook darin sämtliche Funktionen anbieten, um die Kundenkommunikation auf allen Facebook-Diensten (also u.a. auch WhatsApp oder Instagram) abzudecken.

Mit Facebook Pay hat Facebook einen eigenen Zahlungsdienst, um Einkäufe in allen Facebook-Diensten abzuwickeln. In Österreich gibt es Facebook Pay schon für den Facebook Messenger und Instagram, auf WhatsApp fehlt die Zahlungsmöglichkeit noch. Für die Inanspruchnahme der Facebook-Dienstleistungen (etwa den Betrieb eines Shops bei WhatsApp) müssen Unternehmen künftig zahlen. Facebook will damit sein Geschäftsmodell, das bisher hauptsächlich aus Werbeeinnahmen bestand, erweitern. Die immense Verbreitung von WhatsApp - über 2 Milliarden Menschen verwenden die App - zu nutzen, um Unternehmen eine neue Verkaufsplattform zu bieten, liegt für Facebook auf der Hand.

Daten an den Mutterkonzern

WhatsApp wurde bisher u.a. deshalb geschätzt, weil der Dienst Unterhaltungen End-to-End verschlüsselt und selbst keinen Einblick in die übertragenen Nachrichten und Dateien nehmen kann. Was schon bisher übertragen wurde, sind Metadaten. Dazu zählen etwa Nutzer-ID, Telefonnummer, Geräte-ID und Angaben über die Nutzung von WhatsApp. Der Dienst weiß etwa genau wann du ihn wie lange für welche Tätigkeit verwendest.

Bisher hat WhatsApp mit Facebook bereits einige dieser Metadaten geteilt. Von Facebook wurden sie bisher aber nicht genutzt, um z.B. personalisierte Werbung für den individuellen Nutzer auf anderen Facebook-Diensten anzuzeigen. In der EU war dies auch eine Auflage, um die Übernahme von WhatsApp durch Facebook im Jahr 2014 überhaupt zu genehmigen, erklärt Karl Gladt, der Leiter der Internet Ombudsstelle.