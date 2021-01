fuzo explains...die neuen Datenschutzrichtlinien bei WhatsApp

Das Facebook-Unternehmen WhatsApp wird seine Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie aktualisieren. Das bedeutet im Grunde: Der Messenger-Dienst wird einige Daten mit dem gesamten Facebook-Unternehmen teilen. Nach viel Kritik betont Facebook immer wieder, dass dieser entscheidende Faktor nur für Länder außerhalb Europas gelte. Doch auch in den bestehenden Nutzungsbedingungen steht bereits geschrieben, dass WhatsApp auch in der EU Daten mit Facebook teilt.

Was bedeuten die neuen Richtlinien für EU-Nutzer und welche alternativen Messenger-Dienste gibt es? Patricia Bartos gibt euch einen Überblick.

