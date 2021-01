fuzo explains...wie funktioniert die mRNA-Impfung?

Das Jahr 2021 steht ganz im Zeichen der Impfungen gegen das Coronavirus. Dabei kommt das mRNA-Prinzip zum Einsatz. An solchen Impfstoffen wird bereits seit 20 Jahren intensiv geforscht, dementsprechend ist die Herangehensweise sehr gut untersucht. Dennoch halten sich so manche Mythen hartnäckig: So gibt es beispielsweise das Gerücht, dass mRNA-Impfungen das Erbgut eines Menschen verändern.

In der neuen Folge "fuzo explains..." räumt Patricia Bartos mit diesem Mythos auf und erklärt, wie mRNA-Impfstoffe tatsächlich funktionieren.

Jeden Donnerstag neu

"fuzo explains..." ist das wöchentliche Erklärformat der futurezone. Patricia Bartos, Barbara Wimmer und David Kotrba schauen sich an, was in der Tech- und Wissenschaftswelt gerade los ist. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.