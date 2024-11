Bentley stellt erstes E-Auto vor: Es ist ein SUV

Der Luxus-SUV soll ein neues Marktsegment eröffnen. Wie sich das Unternehmen damit von anderen elektrischen Luxus-SUVs wie dem Lucid Gravity abheben will, ist aber noch unklar. Bisher wurde lediglich eine minimalistische Grafik mit teilweisen Konturen des E-Bentleys veröffentlicht. Das Fahrzeug könnte dem Bentley-SUV Bentayga ähneln.

In einer Pressemeldung wird das Fahrzeug als " erster echter Luxus-SUV für die Stadt " beschrieben. Laut Reuters erklärte Bentley-CEO Frank-Steffen Walliser auf einer Pressekonferenz, das Fahrzeug sei für Langstrecken geeignet. Er wäre aber kompakter gebaut als aktuelle Bentley-SUVs, um besser für den Stadtverkehr geeignet zu sein.

In den nächsten 10 Jahren sollen demnach jährlich neue Fahrzeuge auf den Markt kommen, die entweder Plug-in-Hybride oder E-Autos sind. Ab 2035 will das Unternehmen dann nur noch elektrische Fahrzeuge bauen. Zuvor sollte der Umstieg 2030 passieren, da das in einigen Regionen auf der Welt aber nur langsam voranschreitet, habe man die Ziele angepasst.