Lucid zeigt seinen elektrischen Luxus-SUV "Gravitiy"

Platz für 7 Personen

Wie Lucid in einer Mitteilung erklärt, will man nahtlos an den Lucid Air anknüpfen. Allerdings verspricht man beim SUV mehr Luxus, Platz, Effizienz und Leistung. Der EV würde mehr Reichweite liefern als jedes andere E-Auto auf dem Markt, so das versprechen.

Im Innenraum sollen je nach Aufbau bis zu 7 Personen Platz finden. Die Sitze können aber auch so angeordnet werden, das 5 oder 6 Personen sitzen können und mehr Raum für Gepäck bleibt.