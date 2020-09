Lucid Motors kündigt Elektro-SUV Gravity an

Am Mittwoch stellte Lucid Motors nicht nur seine Elektrolimousine Air vor. Der kalifornische E-Autohersteller kündigte auch seinen ersten Elektro-SUV an. In einem kurzen Video wurde ein Prototyp des Lucid Gravity gezeigt.

Gemeinsame Plattform

Der Wagen soll auf die selbe Plattform wie der Lucid Air aufbauen und befindet sich bereits seit längerem in Entwicklung, berichtet CNet.